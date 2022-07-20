Пауло Дибала прокомментировал переход в «Рому»
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Аргентинский нападающий Пауло Дибала поделился впечатлениями от перехода в «Рому».
«Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, сыграли решающую роль. Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъёме. К клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент на будущее. И к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью для меня.
Будучи соперником «Ромы», я всегда восхищался атмосферой, созданной болельщиками этого клуба. Не могу дождаться возможности продемонстрировать им свою признательность в этой футболке», — приводит слова Дибалы пресс-служба «Ромы».
Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».
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