Пауло Дибала прокомментировал переход в «Рому»

Аргентинский нападающий Пауло Дибала поделился впечатлениями от перехода в «Рому».



«Скорость и решительность, с которыми «Рома» пыталась заполучить меня, сыграли решающую роль. Я присоединяюсь к команде, которая находится на подъёме. К клубу, который продолжает закладывать прочный фундамент на будущее. И к тренеру Жозе Моуринью, работать с которым будет большой честью для меня.



Будучи соперником «Ромы», я всегда восхищался атмосферой, созданной болельщиками этого клуба. Не могу дождаться возможности продемонстрировать им свою признательность в этой футболке», — приводит слова Дибалы пресс-служба «Ромы».

Дибала находился в статусе свободного агента после того, как не договорился о продлении контракта с туринским «Ювентусом».