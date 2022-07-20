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В РПЛ подтвердили, что лига подала иск к латиноамериканской ТВ-компании

В РПЛ подтвердили, что лига подала иск к латиноамериканской ТВ-компании
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В Российской Премьер-Лиге подтвердили, что подали иск к латиноамериканской ТВ-компании. Заявление от представителей РПЛ поступило в арбитражный суд города Москвы 19 июля. Дата первого заседания ещё не назначена.

«Российская Премьер-Лига действительно подала исковое заявление в арбитражный суд г. Москвы, требуя от компании GOL TV Latinamerica S.A. выплатить 13,2 млн руб., которые та задолжала лиге за показ матчей РПЛ в сезоне-2021/2022», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе Российской Премьер-Лиги.

Напомним, Российская Премьер-Лига стартовала в минувшие выходные. Матчи второго тура состоятся с 22 по 24 июля. Открывает его программу матч, в котором сыграют «Зенит» и «Крылья Советов» (22 июля, 20:00 мск). Последними на поле выйдут «Ахмат» и «Факел», а также «Локомотив» и «Ростов» (24 июля, 20:00 мск).

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