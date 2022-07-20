«Ноттингем Форест» опережает «Вест Хэм» в борьбе за Джесси Лингарда

Полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает The Guardian.



По информации источника, новичок английской Премьер-лиги обходит «Вест Хэм Юнайтед» в борьбе за 29-летнего футболиста, так как готов удовлетворить его финансовые запросы. Лингард уже приступил к переговорам с «Ноттингем Форест».



Напомним, ранее Лингард выступал в составе «Манчестер Юнайтед». Всего полузащитник принял участие в 232 матчах за манкунинцев, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу. В прошлом сезоне Лингард сыграл в 16 матчах английской Премьер-лиги и отметился двумя забитыми мячами. В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» предложил английскому футболисту новый контракт, но игрок ответил отказом.