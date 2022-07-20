Англия — Испания: прямая трансляция матча 1/4 финала женского Евро-2022 начнётся в 22:00

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1/4 финала женского чемпионата Европы — 2022 Англия — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».



Сборная Англии по итогам группового этапа женского Евро-2022 заняла первое место в турнирной таблице группы А, обойдя команды Австрии, Норвегии и Северной Ирландии. Испания завершила групповой этап на втором месте в группе В, пропустив вперёд команду Германии и обойдя сборные Дании и Финляндии.



Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.

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