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«Аякс» объявил о заключении контракта с защитником сборной Нигерии Бейсси

«Аякс» объявил о заключении контракта с защитником сборной Нигерии Бейсси
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Защитник «Рейнджерс» и сборной Нигерии Кэлвин Бейсси перешёл в «Аякс», сообщается на официальном сайте нидерландской команды. Контракт футболиста с амстердамским клубом рассчитан на пять лет, до 30 июня 2027 года.

Трансфер Бейсси обошёлся «Аяксу» в € 23 млн. Согласно условиям соглашения, бонусы могут увеличить эту сумму до € 26,5 млн.

В составе шотландского клуба Кэлвин провёл 65 матчей, в которых забил один гол и отдал шесть голевых передач. За время, проведённое в клубе, Бейсси стал победителем шотландской Премьер-лиги сезона-2020/2021, а также финалистом Лиги Европы сезона-2021/2022.

Напомним, амстердамский «Аякс» является действующим чемпионом Нидерландов. Новый розыгрыш турнира начнётся 5 августа.

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