Де Лигт определился с номером, под которым он будет выступать в «Баварии»

Защитник «Баварии» Маттейс де Лигт, недавно перешедший в мюнхенский клуб из «Ювентуса», определился с номером, под которым он будет выступать в своей новой команде, сообщает официальный сайт «Баварии».
Де Лигт выбрал 4-й номер. Под ним он выступал за «Ювентус» и «Аякс».
Фото: ФК Бавария
Ранее сообщалось, что де Лигт будет получать в «Баварии» около € 10 млн в год плюс бонусы, что немного меньше, чем € 11 млн, которые он зарабатывал в Турине.
Напомним, контракт 22-летнего нидерландского футболиста с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Ранее де Лигт выступал за туринский «Ювентус», в который он перешёл из «Аякса» в 2019 году. В 117 матчах за туринскую команду он забил восемь голов и отдал три результативные передачи. С 2017 года защитник вызывается в сборную Нидерландов.
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