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КДК не рассмотрел протест «Химика». Клуб просил засчитать поражение «Спартаку» из Костромы

КДК не рассмотрел протест «Химика». Клуб просил засчитать поражение «Спартаку» из Костромы
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал рассматривать протест дзержинского «Химика» на результат матча первого тура ФНЛ-2 с костромским «Спартаком» (0:1).

«Химик» не оплатил взнос за рассмотрение протеста, поэтому протест не был рассмотрен. Мы объяснили это решение представителю лиги. Данное дело может быть рассмотрено в рамках другой статьи данного регламента. Лига должна переговорить с клубом. Клуб должен решить, будет ли обращаться по другой статье», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Химик» подал протест на результат встречи из-за участия в игре незаявленного футболиста Кирилла Бабаева.

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