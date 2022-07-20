УЕФА опубликовал данные о самых оскорбляемых командах группового этапа женского ЧЕ

УЕФА опубликовал отчёт о результатах работы платформы мониторинга для борьбы с оскорблениями в социальных сетях во время женского чемпионата Европы по футболу — 2022, сообщает Sky Sports.
Согласно отчёту УЕФА, во время группового этапа Евро компаниям-владельцам социальных сетей было сообщено о 290 оскорбительных публикациях, 55% из которых были удалены. Среднее время удаления публикации после обращения в соответствующую социальную сеть составило 63 минуты. Наиболее подверженными оскорблениям стали сборные Англии, Испании, Франции и Италии.
Во время группового этапа, который проходил с 6 по 18 июля, было зафиксировано 618 оскорбительных публикаций с 528 личных аккаунтов.
Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.
- 20 июля 2022
-
17:51
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:21
-
17:18
-
16:59
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:33
-
15:32
-
15:22
-
15:22
-
14:45
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:10
-
14:06
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:20