УЕФА опубликовал данные о самых оскорбляемых командах группового этапа женского ЧЕ

УЕФА опубликовал отчёт о результатах работы платформы мониторинга для борьбы с оскорблениями в социальных сетях во время женского чемпионата Европы по футболу — 2022, сообщает Sky Sports.



Согласно отчёту УЕФА, во время группового этапа Евро компаниям-владельцам социальных сетей было сообщено о 290 оскорбительных публикациях, 55% из которых были удалены. Среднее время удаления публикации после обращения в соответствующую социальную сеть составило 63 минуты. Наиболее подверженными оскорблениям стали сборные Англии, Испании, Франции и Италии.



Во время группового этапа, который проходил с 6 по 18 июля, было зафиксировано 618 оскорбительных публикаций с 528 личных аккаунтов.

Напомним, женский чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли». Действующие чемпионы Европы — женская сборная Нидерландов.