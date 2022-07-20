Агуэро: Левандовски выше топ-уровня. Он забьёт за «Барселону» много голов

Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о переходе нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в каталонский клуб, а также оценил шансы «Барселоны» на борьбу за крупные европейские трофеи.



«Левандовски находится выше топ-уровня. Он забьёт за «Барселону» много голов. Если он найдёт контакт с игроками клуба, у него будет масса возможностей забить.



Когда я пришёл, игроков на замену было не так много. Но теперь команда отлично складывается. Очевидно, что с новым коллективом будет сложно бороться за победу в Лиге чемпионов, но главная задача — биться до конца. А в следующем сезоне, когда команда окрепнет и наладит связи, будет гораздо больше шансов», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.