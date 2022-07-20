Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агуэро: Левандовски выше топ-уровня. Он забьёт за «Барселону» много голов

Агуэро: Левандовски выше топ-уровня. Он забьёт за «Барселону» много голов
Комментарии

Бывший форвард «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро высказался о переходе нападающего Роберта Левандовского из «Баварии» в каталонский клуб, а также оценил шансы «Барселоны» на борьбу за крупные европейские трофеи.

«Левандовски находится выше топ-уровня. Он забьёт за «Барселону» много голов. Если он найдёт контакт с игроками клуба, у него будет масса возможностей забить.

Когда я пришёл, игроков на замену было не так много. Но теперь команда отлично складывается. Очевидно, что с новым коллективом будет сложно бороться за победу в Лиге чемпионов, но главная задача — биться до конца. А в следующем сезоне, когда команда окрепнет и наладит связи, будет гораздо больше шансов», — приводит слова Агуэро Mundo Deportivo.

Новость по теме
Левандовски: «Баварии» не нужен классический нападающий. У Нагельсмана много идей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022