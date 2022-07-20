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Ветераны «Спартака» и «Зенита» проведут ответный матч в сентябре

Ветераны «Спартака» и «Зенита» проведут ответный матч в сентябре
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В сентябре состоится ответный ретроматч ветеранов «Спартака» и «Зенита», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Встреча должна пройти перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на восьмой тур чемпионата страны сезона-2022/2023 и должен пройти 4 сентября.

Матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве, будет перенесён на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально его проведение планировалось на конец августа.

Напомним, ветераны «Спартака» и «Зенита» сыграли между собой перед матчем за Суперкубок России. Встреча завершилась победой легенд клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.

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