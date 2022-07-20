Ветераны «Спартака» и «Зенита» проведут ответный матч в сентябре
Поделиться
В сентябре состоится ответный ретроматч ветеранов «Спартака» и «Зенита», сообщает «РБ-Спорт».
По информации источника, предварительная дата проведения матча — 2 сентября. Встреча должна пройти перед матчем основных составов «Спартака» и «Зенита», который намечен на восьмой тур чемпионата страны сезона-2022/2023 и должен пройти 4 сентября.
Матч ветеранов «Спартака» и «Ротора», который состоится в память о Георгии Ярцеве, будет перенесён на октябрь и состоится в Волгограде. Первоначально его проведение планировалось на конец августа.
Напомним, ветераны «Спартака» и «Зенита» сыграли между собой перед матчем за Суперкубок России. Встреча завершилась победой легенд клуба из Санкт-Петербурга со счётом 2:0.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
17:51
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:21
-
17:18
-
16:59
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:33
-
15:32
-
15:22
-
15:22
-
14:45
-
14:34
-
14:32
-
14:27
-
14:10
-
14:06
-
13:58
-
13:57
-
13:56
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:20
Партнерский контент