Хави вылетел в США и будет руководить «Барселоной» во время матча с «Реалом»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави в ближайшее время прибудет в расположение команды в США, сообщает Marca.
По информации источника, 42-летний испанский специалист уже вылетел в Майами, откуда завтра, 21 июля, отправится с командой в Лас-Вегас, где сине-гранатовым предстоит сыграть товарищеский матч с мадридским «Реалом».
Ранее Хави из-за проблем с получением визы пропустил контрольную встречу «Барсы» с «Интер Майами» (6:0). Заменял Хави на скамейке запасных каталонцев его брат Оскар Эрнандес. Напомним, у испанца возникли проблемы с визой из-за посещения Ирана в бытность игроком «Аль-Садда».
Матч «Барселона» — «Реал» пройдёт 24 июля на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе. Стартовый свисток прозвучит в 6:00 мск.
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