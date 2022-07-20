«Один случай на миллион». Экс-врач сборной России — о возможной госпитализации Пиняева

Бывший врач сборной России Юрий Васильков высказался о том, что полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева увезли в реанимацию после тренировки самарской команды.

«Такое очень редко бывает. Наверное, в футболе один случай на миллион, даже на миллиард. Чудовищный случай. У нас медицина подросла, одна из сильнейших в мире, думаю, помогут ему. Уверен, что Пиняев оклемается, но на это нужно время. У нас пожилые люди, у которых парализована половина тела, восстанавливаются на 100 процентов», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее стало известно, что во время тренировки Сергей Пиняев упал на газон и трава попала ему в лёгкое. После этого 17-летнему футболисту стало плохо. Сообщалось, что у хавбека парализовало одну руку.