«Ференцварош» — «Слован»: прямая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 21:00

Сегодня, 20 июля, пройдёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между венгерским «Ференцварошем», которым руководит российский тренер Станислав Черчесов, и словенским «Слованом». Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Слован».



Встречу обслужит испанская бригада судей, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Его ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Пабло Гонсалес Фуэртес.



В первом квалификационном раунде ЛЧ «Ференцварош» обыграл казахстанский «Тобол» (0:0, 5:1), а «Слован» оказался сильнее батумского «Динамо» (0:0, 2:1).