«Ференцварош» — «Слован»: прямая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 21:00

Сегодня, 20 июля, пройдёт первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между венгерским «Ференцварошем», которым руководит российский тренер Станислав Черчесов, и словенским «Слованом». Встреча пройдёт на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ференцварош» — «Слован».
Встречу обслужит испанская бригада судей, которую возглавляет Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Его ассистенты — Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери – Пабло Гонсалес Фуэртес.
В первом квалификационном раунде ЛЧ «Ференцварош» обыграл казахстанский «Тобол» (0:0, 5:1), а «Слован» оказался сильнее батумского «Динамо» (0:0, 2:1).
- 20 июля 2022
-
19:13
-
19:06
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:37
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:23Стал известен диагноз Сергея Пиняева Эксклюзив
-
18:18
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:21
-
17:18
-
16:59
-
16:55
-
16:51
-
16:33
-
16:24
-
16:23
-
16:00
-
15:55
-
15:55
-
15:49
-
15:43
-
15:34
-
15:33
-
15:32
-
15:22
-
15:22