Канчельскис: «Спартак» в ближайшие четыре года не станет чемпионом

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от борьбы за чемпионство в Российской Премьер-Лиге. Футболист оценил шансы «Спартака» на победу в национальном первенстве
«Жаловаться на всё — это фишка «Спартака». Зареме это нравится, клуб считает, что это правильно. Я не собираюсь их осуждать, я не нахожусь в структуре клуба. Конечно, красно-белые давно ничего не выигрывали, им нужно искать вину во всём, это их право. В каждой неудаче у них кто-то будет виноват, но не сам клуб. Когда «Спартак» был на вершине, они всех обыгрывали и всё было нормально, по их мнению. А сейчас — все виноваты, но не «Спартак».
«Спартак» никогда в жизни не снимется с чемпионата, потому что это «Спартак». Что это такое? Это будет смешно! То, что когда-то говорил Федун, было сказано на эмоциях. Этого не случится никогда, я уверен.
Что касается перспектив клуба, то «Спартак» не станет чемпионом в ближайшие четыре года, это нереально. С теми людьми, которые сейчас сидят в руководстве клуба, достичь успеха почти невозможно», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».
По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 10-е место в Российской Премьер-Лиге и выиграли Кубок России. В матче за Суперкубок они уступили «Зениту» (0:4).
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