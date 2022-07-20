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В «Крыльях Советов» рассказали о проблемах Пиняева со здоровьем

В «Крыльях Советов» рассказали о проблемах Пиняева со здоровьем
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев испытывает проблемы со здоровьем. Об этом сообщает пресс-служба самарской команды.

«Во вторник Сергей Пиняев почувствовал недомогание во время тренировки. Сейчас футболист находится на обследовании. Информация о том, что Пиняева увезли с тренировки в реанимацию, а также о проблемах с рукой не соответствует действительности. Ситуация находится под контролем медицинского штаба», — говорится в сообщении, опубликованном в клубном телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий был госпитализирован, ему сделали рентген, который выявил пневмоторакс, а в реанимацию футболист не попадал. Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства.

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