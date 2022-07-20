«Ни в какой реанимации он не лежит». Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева
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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии нападающего самарчан Сергея Пиняева.
«Сергей в нормальном состоянии. Ни в какой реанимации, как пишут, он не лежит. В хорошем состоянии на сегодняшний день. Завтра будет консилиум врачей, где всё решится. Ничего страшного нет. Он был в больнице на обследовании, завтра будет решение», — сказал Чачаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий был госпитализирован, ему сделали рентген, который выявил пневмоторакс, а в реанимацию футболист не попадал. Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства.
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