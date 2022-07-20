Романо: переговоры по переходу Аспиликуэты в «Барселону» возобновились

Переговоры по переходу защитника «Челси» Сесара Аспиликуэты в «Барселону» возобновились. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, стороны начали новый раунд переговоров по трансферу Сесара Аспиликуэты. Испанец ждёт, когда клубы придут к соглашению, — предложение «Барселоны» о двухлетнем контракте, сделанное в марте, по-прежнему в силе.

В составе «Челси» Сесар провёл 474 игры, забив 17 мячей и отдав 55 голевых передач. За время, проведённое в клубе, Аспиликуэта стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Англии и победителем Лиги Европы, а также вместе с лондонцами выиграл клубный чемпионат мира.

Ранее «Барселона» пыталась подписать Аспиликуэту свободным агентом, но его контракт с «Челси» был автоматически продлён после 30 проведённых матчей в сезоне.