Спортивный врач рассказал о примерных сроках восстановления Сергея Пиняева

Врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал о примерных сроках восстановления нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева.

«Пневмоторакс может появиться в двух случаях. Первый — сильный удар по рёбрам, после чего было повреждено лёгкое осколками ребра. Такое тоже крайне редко случается в футболе, но «может случиться всё» – это правило спортивного врача – обычно при падении на поле, перелом рёбер без смещения, по типу трещины.

Специально перелом рёбер не лечится, ориентируемся только на боль, тренируются по индивидуальной программе некоторое время – и в команду (это называется активное восстановление). Лечить начинают, когда сломано больше пяти-шести рёбер (без смещения). Второй вариант — это тоже редкая, но, на мой взгляд, самая реалистичная ситуация. Связано это с какой-то патологией лёгких, врождённой или приобретённой, но явно небольшого размера, которую нельзя было выявить при стандартных обследованиях, которые проходят спортсмены каждые шесть месяцев, хотя обследования максимально развёрнутые и доскональные.

В общем, до официальной версии мы можем строить догадки. Случай правда очень необычный, и у нас мало информации. Что касается сроков восстановления, то тут сказать трудно, потому что всё зависит от патологии. Возможно, патология может сама закрыться, может быть, понадобится операция. Думаю, что это не несколько недель, а месяцы и больше. Всё зависит от конечного диагноза», — сказал специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее в пресс-службе самарского клуба заявили, что Сергей в нормальном состоянии, в реанимации он не лежит.