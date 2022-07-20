«Красава» Евгения Савина прошёл регистрацию на Кипре

Президент «Красавы» блогер Евгений Савин сообщил, что зарегистрировал свой футбольный клуб на Кипре.
«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов. Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договорённости о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра (российский аналог – Первая лига).
В этом году команда будет выступать под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, но уже к следующему сезону мы полностью «перекрасим» клуб. Четыре пальца, цвета и наше название продолжат свою историю. Единственный клуб в истории кипрского футбола, который переехал на остров и сохранил свою историю, а не выступает только инвестором.
Философия останется той же, и мы будем давать молодым ребятам со всего бывшего СНГ возможность развиваться – теперь уже в Европе! Не обсуждая, какой у кого паспорт.
В следующем году планируем просмотры во многих столицах стран бывшего СНГ. А в этом сезоне надо решить задачу. Готовьтесь, и всё продолжается», — написал Савин в своих социальных сетях.
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