«Красава» Евгения Савина прошёл регистрацию на Кипре

Президент «Красавы» блогер Евгений Савин сообщил, что зарегистрировал свой футбольный клуб на Кипре.



«Два месяца ожидания, нервов и оформления документов. Организация FC Krasava Ltd вчера прошла регистрацию на Кипре и достигла договорённости о покупке клуба из Лимасола FC Eny Ypsonas, выступающего во втором дивизионе Кипра (российский аналог – Первая лига).



В этом году команда будет выступать под названием FC Krasava – Eny Ypsonas, но уже к следующему сезону мы полностью «перекрасим» клуб. Четыре пальца, цвета и наше название продолжат свою историю. Единственный клуб в истории кипрского футбола, который переехал на остров и сохранил свою историю, а не выступает только инвестором.



Философия останется той же, и мы будем давать молодым ребятам со всего бывшего СНГ возможность развиваться – теперь уже в Европе! Не обсуждая, какой у кого паспорт.



В следующем году планируем просмотры во многих столицах стран бывшего СНГ. А в этом сезоне надо решить задачу. Готовьтесь, и всё продолжается», — написал Савин в своих социальных сетях.