Фернандеш прокомментировал слухи об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал слухи о переходе нападающего манкунианцев Криштиану Роналду в другой клуб. Ранее сообщалось, что португалец может продолжить карьеру в «Челси» или в клубе из Саудовской Аравии.
«Я не знаю, что происходит в голове у Криштиану, что он думает о своём будущем. Знаю, что он стал лучшим бомбардиром нашей команды в прошлом сезоне, забил много голов выше ожиданий. Не хочу и не могу вмешиваться в ситуацию с его сменой клуба. Всё должны решать он и боссы, я не лезу в их дело», – цитирует Фернандеша Daily Mail.
37-летний Роналду с 2009 по 2018 год был футболистом мадридского «Реала». В 436 матчах за команду Криштиану забил 446 мячей и отдал 131 результативную передачу. Следующие три года португалец провёл в туринском «Ювентусе», а затем вернулся в «Манчестер Юнайтед».
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