Экс-глава академии «Локо» Кузьмичёв раскритиковал клуб за увольнение Короткова и Машкова

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв раскритиковал клуб за увольнение управляющего делами команды Владимира Короткова и администратора клуба Анатолия Машкова.

«Стартовал очередной чемпионат России по футболу, вполне естественно, что всё внимание специалистов, журналистов и болельщиков сосредоточено на этом событии. Вероятно, поэтому никто не обратил внимания на очередной «оптимизационный» финт руководства «Локомотива» – из клуба уволены Владимир Петрович Коротков и Анатолий Егорович Машков.



Формальным поводом является истечение сроков трудовых контрактов. Что тут сказать? Да, обоим уже за восемьдесят, но эти люди больше сорока лет отдали «Локомотиву», оба являются почётными железнодорожниками, что называется, живые легенды клуба, таких уже и не осталось, их беречь надо!



Как же так можно было с ними поступить? Ладно Плутник с Цорном, которым неведомы неписаные футбольные правила, у этого тандема свои цели и задачи, они уже и ложу VIP на стадионе назвали «Бавария», германизация процветает. Но Леонченко же сам в прошлом футболист, да ещё и руководитель профсоюза, он то должен знать и понимать эти вещи! Или снова лучше промолчать, лишь бы самого не трогали?



В своём недавнем интервью Леонченко заявил, что в клубе работало больше 500 человек, сейчас стало 200, а дальше «мы продолжаем оптимизацию». Действительно, «оптимизация» работает – теперь осталось 198 человек плюс ещё и «Казанка» расформирована, а иностранные футболисты прибывают», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.