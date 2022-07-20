Червиченко: Безбородов принял правильные решения. Всё остальное — спартаковская истерика

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал красно-белых за нападки на главного арбитра матча с «Ахматом» Владислава Безбородова. Ранее сообщалось, что ЭСК РФС признала все решения рефери Безбородова в матче москвичей с грозненцами верными.
«Я сразу сказал, что единственный момент с Безбородовым, с которым ещё можно поспорить, – это цвет карточки Шелии. По всем остальным моментам я сразу сказал, что это просто спартаковская истерика, очередной элемент тотального давления на судей.
Другие решения, которые принял Безбородов, абсолютно правильные. «Спартак» реагирует абсолютно эмоционально, но их можно понять: команда слабая, амбиции огромные. И надо что-то говорить болельщикам, и говорить-то особо нечего, кроме как сетовать на судейство.
Если поглубже окунуться в процесс, то мне кажется, проблема спартаковской реакции — это недостаточная подготовленность и погруженность в материал. Я, например, немного порылся, послушал одних экспертов, потом других, и оказывается, что имеет значение амплитуда удара, провоцировали ли игрока или нет. Эти же все ситуации судьи отрабатывают на сборах, у них есть лекции. Да, не хочется проигрывать, но и оправдываться нечем», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 июля 2022
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