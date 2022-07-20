Червиченко: к судейству много вопросов. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил изменения в структуре Российской Премьер-Лиги после ухода с поста президента лиги Ашота Хачатурянца.
«Как-то много вопросов к судейству, и я даже не про матч «Ахмат» — «Спартак». Некоторые моменты странные. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало, началась вольница судейская. Пока в судействе не появится сильный человек, который сможет зажать причинные места в тиски, так судьи и будут что-то исполнять. Не только у «Спартака» были претензии, но и у других команд, причём обоснованные.
Я, например, не понял, почему мяч, попадающий в ладошку Скопинцева, не становится пенальти. У меня не по Безбородову, а по другим судьям вопросы. Думаю, что судейский вопрос будет ухудшаться. Нет того, кто способен, как Хачатурянц, заставить судей судить то, что есть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 20 июля 2022
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
20:59
-
20:59
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:13
-
19:06
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:37
-
18:30
-
18:26
-
18:25
-
18:23Стал известен диагноз Сергея Пиняева Эксклюзив
-
18:18
-
18:00
-
17:59
-
17:51
-
17:43
-
17:41
-
17:39