Червиченко: к судейству много вопросов. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил изменения в структуре Российской Премьер-Лиги после ухода с поста президента лиги Ашота Хачатурянца.

«Как-то много вопросов к судейству, и я даже не про матч «Ахмат» — «Спартак». Некоторые моменты странные. Ушёл Хачатурянц, и пошло-поехало, началась вольница судейская. Пока в судействе не появится сильный человек, который сможет зажать причинные места в тиски, так судьи и будут что-то исполнять. Не только у «Спартака» были претензии, но и у других команд, причём обоснованные.

Я, например, не понял, почему мяч, попадающий в ладошку Скопинцева, не становится пенальти. У меня не по Безбородову, а по другим судьям вопросы. Думаю, что судейский вопрос будет ухудшаться. Нет того, кто способен, как Хачатурянц, заставить судей судить то, что есть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.