«Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера

Защитник «Торино» Бремер стал игроком туринского «Ювентуса». О трансфере бразильца сообщается на официальном сайте «Старой синьоры».



25-летний футболист подписал с «Ювентусом» контракт до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма перехода составит € 41 млн. Бремер рассматривается руководством итальянского клуба как замена Маттейсу де Лигту, который ушёл в мюнхенскую «Баварию».



Напомним, бразильский защитник выступал за «Торино» с июля 2018 года, когда перешёл из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. За «быков» Бремер провёл 110 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.



Напомним, бразилец был признан лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бремера в € 35 млн.

Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?: