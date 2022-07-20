«Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера

Защитник «Торино» Бремер стал игроком туринского «Ювентуса». О трансфере бразильца сообщается на официальном сайте «Старой синьоры».
25-летний футболист подписал с «Ювентусом» контракт до июня 2027 года. Ранее сообщалось, что сумма перехода составит € 41 млн. Бремер рассматривается руководством итальянского клуба как замена Маттейсу де Лигту, который ушёл в мюнхенскую «Баварию».
Напомним, бразильский защитник выступал за «Торино» с июля 2018 года, когда перешёл из «Атлетико Минейро» за € 5,8 млн. За «быков» Бремер провёл 110 матчей, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.
Напомним, бразилец был признан лучшим защитником Серии А по итогам прошлого сезона. Статистический интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Бремера в € 35 млн.
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