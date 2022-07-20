Россиянка Алсу Абдуллина появится в FIFA 23

Защитница «Челси» россиянка Алсу Абдуллина появится в игровом симуляторе FIFA 23. Об этом сообщает BBC.

Женщины-игроки до сих пор появлялись только на региональных обложках, например, американка Алекс Морган и канадка Кристин Синклер вместе со звездой сборной Аргентины Лионелем Месси в североамериканских выпусках FIFA 16.

Напомним, в прошлом сезоне Суперлиги первое место занял «Челси». «Арсенал» и «Манчестер Сити» расположились на второй и третьей строчках соответственно.



Также женская команда «Челси» выиграла Кубок Англии. Таким образом, Алсу Абдуллина оформила золотой дубль в дебютном сезоне за синих.



Напомним, Алсу Абдуллина перешла в «Челси» в декабре 2021 года. Контракт россиянки с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года. Алсу играет на позиции защитника.