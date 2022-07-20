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Новичок ЦСКА Гайич: политика не должна вмешиваться в спорт. Бан УЕФА для меня не проблема

Новичок ЦСКА Гайич: политика не должна вмешиваться в спорт. Бан УЕФА для меня не проблема
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Защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о своём отношении к бану российских клубов в еврокубках. Ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

«Я играл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы и очень этим доволен. Сейчас отсутствие еврокубков для меня не проблема – знал о запрете УЕФА до того, как подписал контракт с ЦСКА, это точно не стало сюрпризом. Посмотрим, что будет дальше.

Спорт есть спорт и должен им оставаться. Политика не должна вмешиваться в эти вопросы. Да, никому не нравится сложившаяся ситуация, но сейчас мы никак не можем на это повлиять. Это тяжёлое время, но надеюсь, скоро оно изменится», — сказал Милан в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Валентине Сивкович.

Полное интервью с Миланом Гайичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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