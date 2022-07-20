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Бразильский журналист: Фернандес следит за ЦСКА, но не готов вернуться

Бразильский журналист: Фернандес следит за ЦСКА, но не готов вернуться
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Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о возможном переходе защитника ЦСКА Марио Фернандеса в «Сантос».

«Если честно, я думаю, что пока переход в бразильский клуб – не вариант. Вчера агент Марио опроверг информацию. Сам Марио пока не хочет нигде играть. Он ждёт рождения сына в конце сентября, поэтому решил приостановить контракт с ЦСКА. Может быть, какие-то переговоры и есть, но я не думаю, что сейчас Фернандес подпишет с кем-то контракт.

Вернётся ли Марио в ЦСКА? Сложно сказать. Я знаю, что сейчас он не хочет нигде играть. Он отдыхает от футбола. Конечно, он следит за ЦСКА. Мы часто общаемся по поводу команды, он следит за играми. Пока, я думаю, он не готов вернуться», — цитирует Алейшо Metaratings.

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