Непомнящий: не факт, что у Агаларова всё будет так же, как в прошлом сезоне

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат». В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.

«Игра нападающего зависит от многих факторов. Надо, чтобы были свой клуб и тренер. Нападающий зависит от построения игры команды, это очень зависимая позиция. Я от всей души желаю Агаларову, чтобы ему удалось стать лучшим бомбардиром. Талалаев – грамотный специалист, он знает, как использовать игроков, но у меня есть некие сомнения по Агаларову. Возьмите пример Чалова: парень сыграл здорово, потом не получалось. В любом случае Агаларову легко не будет в «Ахмате». Есть форварды, которые ловят свои шансы, но ему нужно вдохновение, чтобы он чувствовал игру команды, это не сразу получается.



Я не вижу никакой странности, что топ-клубы РПЛ не хотели его подписать, это зависит от того, какого нападающего искали команды. Для Агаларова очень непростая ситуация, не факт, что всё будет так же, как и в прошлом сезоне. Под него теперь все соперники будут подстраиваться», – цитирует Непомнящего Metaratings.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела в Первую лигу. Впервые лучшим бомбардиром РПЛ стал игрок клуба, покинувшего элитный дивизион.