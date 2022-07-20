Непомнящий: не факт, что у Агаларова всё будет так же, как в прошлом сезоне

Российский специалист Валерий Непомнящий прокомментировал переход нападающего «Уфы» Гамида Агаларова в «Ахмат». В прошлом сезоне форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
«Игра нападающего зависит от многих факторов. Надо, чтобы были свой клуб и тренер. Нападающий зависит от построения игры команды, это очень зависимая позиция. Я от всей души желаю Агаларову, чтобы ему удалось стать лучшим бомбардиром. Талалаев – грамотный специалист, он знает, как использовать игроков, но у меня есть некие сомнения по Агаларову. Возьмите пример Чалова: парень сыграл здорово, потом не получалось. В любом случае Агаларову легко не будет в «Ахмате». Есть форварды, которые ловят свои шансы, но ему нужно вдохновение, чтобы он чувствовал игру команды, это не сразу получается.
Я не вижу никакой странности, что топ-клубы РПЛ не хотели его подписать, это зависит от того, какого нападающего искали команды. Для Агаларова очень непростая ситуация, не факт, что всё будет так же, как и в прошлом сезоне. Под него теперь все соперники будут подстраиваться», – цитирует Непомнящего Metaratings.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Уфа» вылетела в Первую лигу. Впервые лучшим бомбардиром РПЛ стал игрок клуба, покинувшего элитный дивизион.
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:33
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
20:59
-
20:59
-
20:41
-
20:40
-
20:30
-
20:12
-
19:59
-
19:52
-
19:36
-
19:13
-
19:06
-
18:53
-
18:52
-
18:48
-
18:37