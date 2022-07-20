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Англия — Испания: Тун на 84-й минуте сравняла счёт матча 1/4 финала женского ЧЕ

Англия — Испания: Тун на 84-й минуте сравняла счёт матча 1/4 финала женского ЧЕ
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Сегодня, 20 июля, национальные команды Англии и Испании играют в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы 2022 года. Игра проходит на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени.

На 84-й минуте ответный мяч забила форвард сборной Англии Элла Тун. Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте взятием ворот отметилась испанская нападающая Эстер Гонсалес.

Встречу обслуживает бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Её ассистентки — Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервный рефери – Лина Лехтоваара (Финляндия).

Напомним, национальная команда Англии вышла с первого места в группе А, набрав девять очков. Сборная Испании с шестью очками заняла вторую строчку в группе В, пропустив вперёд Германию.

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