Англия — Испания: Стэнуэй на 96-й минуте вывела англичанок вперёд

В ночь с 20 на 21 июля мск сборные Англии и Испании играют в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы 2022 года. Встреча проходит на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия).



На 96-й минуте результативный удар нанесла форвард команды Англии Джорджия Стэнуэй. Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте взятием ворот отметилась испанская нападающая Эстер Гонсалес. На 84-й минуте ответный мяч забила форвард сборной Англии Элла Тун.



Матч обслуживает бригада судей во главе с француженкой Стефани Фраппар. Её ассистентками являются Элоди Коппола и Мануэла Николози (обе – Франция). Резервный рефери – Лина Лехтоваара (Финляндия).

Напомним, сборная Англии вышла с первого места в группе А, набрав девять очков. Команда Испании с шестью очками заняла вторую строчку в группе В, пропустив вперёд Германию.