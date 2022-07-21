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Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче квалификации Лиги чемпионов

Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в матче квалификации Лиги чемпионов
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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение команды в первом матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со «Слованом». Встреча прошла на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште и завершилась победой «Слована» со счётом 2:1.

«К сожалению, не всегда получается так, как мы хотим. Бог футбола иногда переписывает то, что мы хотим. За исключением пяти минут я могу быть доволен игрой, об этом свидетельствует статистика. Этот матч сложился не очень хорошо, мы уверены, что на следующей неделе ситуация изменится. Всё, что мне нужно сделать, это как можно лучше подготовить команду к матчу-реваншу. У нас были некоторые потери, которыми «Слован» мог воспользоваться, и нам нужно улучшить ситуацию», — приводит слова Черчесова Nemzeti Sport.

Ответная игра запланирована на 26 июля. Команды будут играть на стадионе «Тегельне Поле (Народны)» в Братиславе.

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