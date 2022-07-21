Дарио Срна: президент не бросает «Шахтёр». Хотим усилиться и готовим ещё пару трансферов

Легенда «Шахтёра» Дарио Срна, рекордсмен по количеству проведённых матчей, ныне занимающий должность клубного директора по футболу, рассказал о планах на трансферном рынке после первого летнего подписания – хорватского полузащитника Невена Джурасека из «Днепра-1».



«Джурасек – футболист, который не теряет мяч, что очень важно сегодня. Это восьмерка, любит играть в футбол, в шахтёровский футбол. Он подходит под нашу игру. Мы готовим ещё пару трансферов. Должны прийти футболисты, чтобы усилить «Шахтёр». Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, но главное – мы хотим сделать сильный «Шахтер», двигаемся к этому, не опускаем руки. Президент не бросает «Шахтёр». Наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и «Шахтер» в Европе», – цитирует Дарио Срну официальный сайт «Шахтёра».



Напомним, в июле главным тренером команды был назначен хорват Игор Йовичевич. Он сменил итальянца Роберто Де Дзерби, сотрудничество с которым было завершено после одного неполного сезона. «Шахтёр» готовится к новому сезону в Нидерландах.

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