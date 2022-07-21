Дарио Срна: президент не бросает «Шахтёр». Хотим усилиться и готовим ещё пару трансферов

Легенда «Шахтёра» Дарио Срна, рекордсмен по количеству проведённых матчей, ныне занимающий должность клубного директора по футболу, рассказал о планах на трансферном рынке после первого летнего подписания – хорватского полузащитника Невена Джурасека из «Днепра-1».
«Джурасек – футболист, который не теряет мяч, что очень важно сегодня. Это восьмерка, любит играть в футбол, в шахтёровский футбол. Он подходит под нашу игру. Мы готовим ещё пару трансферов. Должны прийти футболисты, чтобы усилить «Шахтёр». Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, но главное – мы хотим сделать сильный «Шахтер», двигаемся к этому, не опускаем руки. Президент не бросает «Шахтёр». Наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и «Шахтер» в Европе», – цитирует Дарио Срну официальный сайт «Шахтёра».
Напомним, в июле главным тренером команды был назначен хорват Игор Йовичевич. Он сменил итальянца Роберто Де Дзерби, сотрудничество с которым было завершено после одного неполного сезона. «Шахтёр» готовится к новому сезону в Нидерландах.
- 21 июля 2022
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:52
-
22:33
-
22:17
-
22:12
-
21:56
-
21:40
-
21:31
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:16
-
20:59
-
20:59