Сербский тренер новичка «Краснодара» рассказал, почему игрок успешно проявит себя в России

Главный тренер сербской «Бачки Тополы» Жарко Лазетич в эксклюзивном интервью «Чемпионату» рассказал о сильных качествах полузащитника Михайло Баньяца, подписавшего четырёхлетний контракт с «Краснодаром».



«Прежде всего, Михайло фантастический человек – обладает хорошим характером и качествами игрока высокого уровня. Он был лучшим футболистом в нашем клубе, и, что не менее важно, тренировался всегда очень усердно и с позитивным настроем. По этой причине стал капитаном команды. Я убеждён, что «Краснодар» сделал очень хороший выбор. Если Баньяц почувствует доверие, то станет по-настоящему важным игроком для клуба. Будет делать разницу в чемпионате России. Как тренер, я, конечно, не рад из-за отъезда Михайло, но все мы понимаем, что он заслуживает перехода на более высокий уровень, в сильную лигу.



Я бы назвал Баньяца игроком современной формации. Он может играть между линий, отдавать последние передачи. Способен атаковать вторым темпом и забивать. Кроме того, Михайло играет с высокой интенсивностью. Как любому хорошему футболисту, ему важно, чтобы до него чётко доносили информацию. Без сомнений, Баньяц будет стараться исполнять на поле то, что просит тренер. Стандартные положения? Конечно, это тоже сильное качество Михайло, но об этом и так все знают. Что касается недостатков, то его правая нога могла бы быть лучше. Обычная история для левоногих футболистов», – сказал Лазетич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.