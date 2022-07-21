Перед матчем ЛЧ между киевским «Динамо» и «Фенербахче» на стадионе исполнили гимн Украины
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Перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2022/2023 между киевским «Динамо» и турецким «Фенербахче» исполнили национальный гимн Украины. Встреча прошла «Видзева» в Лодзи (Польша) и завершилась вничью – 0:0.
Примечательно, что гимны стран, которые представляют команды, перед матчами Лиги чемпионов не исполняются.
Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» состоится 27 июля в Стамбуле.
Ранее стало известно, что из-за событий в Украине клубы УПЛ будут играть еврокубковые матчи за границей. Ранее Донецкий «Шахтёр», который получил прямую путевку в групповую стадию Лиги чемпионов, объявил, что будет проводить свои матчи турнира в Варшаве (Польша) на домашнем стадионе «Легии».
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