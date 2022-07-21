«Краснодар» выиграл конкуренцию за сербского новичка у «Ференцвароша» Черчесова

Главный тренер «Бачки Тополы» Жарко Лазетич рассказал, у кого «Краснодар» выиграл конкуренцию за сербского полузащитника Михайло Баньяца.

«Какие ещё клубы хотели Баньяца? Он получал приглашения от «Црвены Звезды» и два года назад, и шесть месяцев назад. За него давали € 1,2 млн. Знаю, что Михайло интересовались «Андерлехт», «Ференцварош», «Динамо» из Загреба, ДАК, а также несколько итальянских клубов. Были варианты в Азии, в частности, в ОАЭ. Они предлагали солидные деньги, но Баньяц – умный парень, и у него есть чёткая идея по поводу развития своей карьеры», — сказал Лазетич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анатолием Романовым.

Контрактное соглашение Баньяца с «Краснодаром» рассчитано до 2026 года.