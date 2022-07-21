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Нигерийки бойкотируют тренировки перед матчем за бронзу Кубка Африки

Нигерийки бойкотируют тренировки перед матчем за бронзу Кубка Африки
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Игроки женской сборной Нигерии по футболу отказались тренироваться вечером в среду, 20 июля, по причине невыплаты им бонусов, сообщает BBC.

Нигерийская команда завершает выступления на Кубке африканских наций и готовится к матчу за третье место, однако ни одна из футболисток не получила обещанного национальной федерацией финансового вознаграждения в размере более $ 10 тыс. за победы над Ботсваной, Бурунди и Камеруном. В связи с этим нигерийки бойкотировали вечернюю тренировку в среду – они отказались покидать отель в Касабланке и призвали ответственных лиц активизироваться в вопросе согласованной ранее оплаты.

В материале BBC также отмечается, что федерация не получает должной финансовой подпитки от нигерийского правительства и в настоящий момент испытывает связанный с этим кризис. Президент футбольной ассоциации при этом заявил, что решает проблему и завершил команду в том, что они получат все причитающиеся им деньги.

Напомним, за сборную Нигерии выступает форвард ЦСКА Франциска Ордега. В составе московской команды Ордега играет с 2021 года. До этого она защищала цвета «Леванте».

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