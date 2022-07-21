Новичок «Валенсии» Уго Дуро прокомментировал стоимость своего трансфера из «Хетафе»

Новобранец «Валенсии» Уго Дуро высказался по поводу того, кажется ли ему, что клуб заплатил меньше денег за трансфер, чем он стоит на самом деле.

«Даже не знаю, но думаю, это точно не моя работа. Считаю, что если «Валенсия» решила столько заплатить за меня, то это только потому, что они хорошо почувствовали цену и сразу поняли, что заключив сделку сейчас, трансфер обойдётся достаточно экономно для клуба.

Это как всегда, если вы не думаете, что это дёшево, то не совершаете покупку. Но я оставляю слово клубу, действительно ли это моя цена на рынке. Надеюсь, скоро буду стоить больше четырёх миллионов, тогда это будет хороший знак. Будем надеяться, что никто не скажет, что подписание было дорогим", — приводит слова Дуро Marca.

Напомним, в мае этого года «Валенсия» использовала опцию выкупа за € 4 млн, прописанную в соглашении с «Хетафе» по аренде Уго Дуро.