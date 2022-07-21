Лондонский «Арсенал» переиграл «Орландо» в товарищеском матче

В Орландо (США) на стадионе «Эксплория» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались команда из МЛС и клуб английской Премьер-лиги – «Орландо» и «Арсенал». Матч завершился уверенной победой номинальных гостей поля со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт уже на 5-й минуте – отличился бразильский нападающий «канониров» Габриэл Мартинелли, которому ассистировал Алтберт Локонга. Спустя 24 минуты ответил на гол лондонского клуба уругвайский полузащитник Факундо Торрес, тем самым сравняв счёт в матче. Пас на гол ему отдал Антонио Карлос.
Через 11 минут после начала второго тайма гостей вперёд вывел английский форвард Эдди Нкетиа. А ещё через 14 минут точку в матче поставил другой англичанин того же ампула Рейсс Нелсон. Ему голевую отдал Букайо Сака.
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