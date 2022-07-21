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Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» одолеть «Америку» в товарищеском матче

Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» одолеть «Америку» в товарищеском матче
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В Хьюстоне (США) на стадионе «NRG-стэдиум» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Манчестер Сити» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте – отличился бельгийский полузащитник английской команды Кевин Де Брёйне. Спустя 13 минут ответил на гол клуба из Манчестера мексиканский форвард Энри Мартин, тем самым сравняв счёт в матче. Пас на гол ему отдал Алекс Сендехас.

На 45+1-й минуте хозяев вперёд вывел вновь Де Брёйне. Ему голевую отдал алжирец Рияд Марез. Во втором тайме голов забито не было.

Это была третья товарищеская игра между командами. В двух предыдущих также победили англичане.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
21 июля 2022, четверг. 04:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Америка
Мехико, Мексика
1:0 Де Брёйне – 30'   1:1 Мартин – 43'   2:1 Де Брёйне – 45+1'
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