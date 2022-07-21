Дубль Де Брёйне помог «Манчестер Сити» одолеть «Америку» в товарищеском матче

В Хьюстоне (США) на стадионе «NRG-стэдиум» в ночь на четверг, 21 июля, состоялся товарищеский матч, в котором встречались клуб английской Премьер-лиги и команда из чемпионата Мексики – «Манчестер Сити» и «Америка». Матч завершился победой номинальных хозяев поля со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт только на 30-й минуте – отличился бельгийский полузащитник английской команды Кевин Де Брёйне. Спустя 13 минут ответил на гол клуба из Манчестера мексиканский форвард Энри Мартин, тем самым сравняв счёт в матче. Пас на гол ему отдал Алекс Сендехас.
На 45+1-й минуте хозяев вперёд вывел вновь Де Брёйне. Ему голевую отдал алжирец Рияд Марез. Во втором тайме голов забито не было.
Это была третья товарищеская игра между командами. В двух предыдущих также победили англичане.
- 21 июля 2022
-
07:26
-
06:43
-
06:13
-
06:06
-
05:35
-
05:29
-
05:28
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:27
-
04:26
-
04:09
-
03:48
-
03:48
-
03:31
-
03:22
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19