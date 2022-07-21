Англия при Вигман-Глоцбах не проигрывает 18 матчей подряд. Разница голов – 100:4

Женская сборная Англии по футболу при главном тренере Сарине Вигман-Глоцбах не проигрывает уже на протяжении 18 матчей. Разница голов – 100:4 в пользу англичанок.



Вчера, 20 июля сборные Англии и Испании сошлись в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2022 года среди женщин. Встреча прошла на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув (Англия) и завершилась победой англичанок со счётом 2:1.



Счёт был открыт в начале второго тайма. На 54-й минуте испанская нападающая Эстер Гонсалес вывела свою команду вперёд. На 84-й минуте счёт сравняла форвард сборной Англии Элла Тун. Основное время встречи завершилось вничью, поэтому команды сыграли дополнительное время.



На 96-й минуте победный мяч записала на свой счёт нападающая сборной Англии Джорджия Стэнуэй.