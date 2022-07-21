«Интер» нашёл альтернативу Бремеру в «Фиорентине»

«Интер» рассматривает вариант приобретения защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.



По информации источника, «нерадзурри» уже ведут переговоры с «фиалками» о трансфере защитника. 24-летнеий игрок сборной Сербии является альтернативой Глейсону Бремеру, который перешёл, вчера, 20 июля, из «Торино» в «Ювентус».

Никола является воспитанником «Партизана». В 2017 году Миленкович в летнее трансферное окно перешёл в итальянскую «Фиорентину». Сумма трансфера составила 5,1 € млн. 22 декабря 2017 года Миленкович дебютировал за «Фиорентину» в матче против «Кальяри» (1:0).

В минувшем сезоне Серии А серб провёл 34 матча, в которых отметился единственным забитым мячом в ворота «Ромы» (1:3).