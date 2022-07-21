«Интер» нашёл альтернативу Бремеру в «Фиорентине»
Поделиться
«Интер» рассматривает вариант приобретения защитника «Фиорентины» Николу Миленковича, сообщает известный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «нерадзурри» уже ведут переговоры с «фиалками» о трансфере защитника. 24-летнеий игрок сборной Сербии является альтернативой Глейсону Бремеру, который перешёл, вчера, 20 июля, из «Торино» в «Ювентус».
Никола является воспитанником «Партизана». В 2017 году Миленкович в летнее трансферное окно перешёл в итальянскую «Фиорентину». Сумма трансфера составила 5,1 € млн. 22 декабря 2017 года Миленкович дебютировал за «Фиорентину» в матче против «Кальяри» (1:0).
В минувшем сезоне Серии А серб провёл 34 матча, в которых отметился единственным забитым мячом в ворота «Ромы» (1:3).
Комментарии
- 21 июля 2022
-
07:26
-
06:43
-
06:13
-
06:06
-
05:35
-
05:29
-
05:28
-
04:55
-
04:51
-
04:42
-
04:27
-
04:26
-
04:09
-
03:48
-
03:48
-
03:31
-
03:22
-
02:47
-
02:28
-
02:14
-
01:55
-
01:35
-
01:17
-
00:59
-
00:46
-
00:36
-
00:30
-
00:17
-
00:08
-
00:01
- 20 июля 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:34
-
23:20
-
23:19
Партнерский контент