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Педри: новые трансферы сделают игру «Барселоны» интереснее

Педри: новые трансферы сделают игру «Барселоны» интереснее
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Испанский полузащитник «Барселоны» Педри поделился ожиданиями перед новым сезоном.

«Новые трансферы сделают нашу игру интереснее. Жду новый сезон с энтузиазмом, и мы действительно с нетерпением ждём начала чемпионата», — приводит слова Педри Marca.

Ранее нападающий «Баварии» Роберт Левандовски перешёл в «Барселону». Сине-гранатовые заплатили € 45 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Игрок подписал с клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма отступных составляет € 500 млн.

Польский нападающий выступал за «Баварию» с 2014 года. За это время он принял участие в 375 матчах, в которых записал в свой актив 344 мяча и отдал 72 результативные передачи. Левандовски в воскресенье прибыл в Майами и встретился со своими новыми товарищами по команде. Новый нападающий «Барселоны» уже прошёл медицинское обследование.

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