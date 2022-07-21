«Красава» переехал на Кипр, в «Баварии» раскритиковали Левандовского. Главное к утру

«Красава» переехал на Кипр, в «Баварии» раскритиковали польского нападающего Роберта Левандовского за переход в «Барселону», Виктория Береснева, бывшая жена экс-нападающего ЦСКА Игоря Фефелова заявила, что хоккеист украл ребёнка. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. «Красава» Евгения Савина прошёл регистрацию на Кипре.

2. Спортивный директор «Баварии» раскритиковал Левандовского за переход в «Барселону».

3. Бывшая жена экс-игрока ЦСКА заявила, что хоккеист украл ребёнка.

4. Инсайдер: Пётр Ян встретится с Шоном О’Мэлли на турнире UFC 280.

5. Сборная Англии обыграла Испанию в дополнительное время и вышла в полуфинал женского ЧЕ.

6. Непомнящий отреагировал на отказ Карлсена провести с ним матч за титул чемпиона мира.

7. Активист выбежал на поле во время матча женского Евро и попытался приклеить себя к воротам.

8. «Динамо» Киев сыграло вничью с «Фенербахче» в матче квалификации Лиги чемпионов.

9. «Ювентус» объявил о переходе защитника «Торино» Бремера.

10. Представительница Казахстана Нора Джеруто стала чемпионкой мира в стипль-чезе.