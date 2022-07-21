Пиняев поблагодарил за поддержку после госпитализации

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил неравнодушных людей за моральную поддержку после его госпитализации.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за моё здоровье. Не смотря на всю вашу клевету в сми. Я вернусь сильнее, отдельное спасибо болельщикам КС», — написал Пиняев в своих соцсетях.

В минувшем сезоне Пиняев сыграл за «Крылья» в 30 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что нападающий был госпитализирован, ему был сделан рентген, который выявил пневматорокс, а в реанимацию футболист не попадал. Пневмоторакс – это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу лёгкого. Пневмоторакс может спонтанно появиться из-за травм или медицинского вмешательства.