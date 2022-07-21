Германия – Австрия: во сколько четвертьфинал женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 21 июля, состоится четвертьфинальный матч женского чемпионата Европы — 2022 Германия — Австрия. Встреча пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Германия — Австрия покажет телеканал «Матч».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ребеккой Уэлч. Ассистенты рефери — Шан Мэсси и Лайза Рашид.



В группе A Австрия заняла второе место, заработав 6 очков и одержав две победы из трёх возможных матчей. Команда уступила только сборной Англии (0:1). Сборная Германии же стала первой в группе B. Немки заработали 9 очков за три встречи. Они победили всех соперниц.



Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.