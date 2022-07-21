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Аршавин назвал игроков, которые могут покинуть «Зенит» до закрытия трансферного окна

Аршавин назвал игроков, которые могут покинуть «Зенит» до закрытия трансферного окна
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна. Он отметил, что многое зависит от ситуации с полузащитником Венделом, который может вернуться на родину.

«По позиции Кравцов – не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — цитирует Аршавина «РИА Новости».

Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.

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Источник: Вендел продлит контракт с «Зенитом». Бразилец отказался от варианта с «Фламенго»
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