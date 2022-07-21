Аршавин назвал игроков, которые могут покинуть «Зенит» до закрытия трансферного окна

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, кто из игроков может покинуть клуб по ходу нынешнего трансферного окна. Он отметил, что многое зависит от ситуации с полузащитником Венделом, который может вернуться на родину.



«По позиции Кравцов – не Вендел, но Кирилл сильный футболист. Думаю, он будет играть в сборной России. По своему году он уже играл за сборную. Думаю, сейчас ему лучше уйти из «Зенита». Он бы и ушёл, если бы не ситуация с Венделом. Если всё разрешится нормально, Кравцов уйдёт», — цитирует Аршавина «РИА Новости».



Ранее агент Вендела Сезар Барбьери подтвердил, что «Фламенго» заинтересован в его клиенте, но при этом отметил, что Вендел думает лишь о продолжении карьеры в клубе из Санкт-Петербурга.