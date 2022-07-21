Бруну Фернандеш: до прихода тен Хага в «Манчестер Юнайтед» не хватало дисциплины
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Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал отношение нового главного тренера команды Эрика тен Хага к дисциплине и, в частности, пунктуальности.
«Какое-то время нам не хватало дисциплины, а она важна. Дисциплина — это не только про то, как ты играешь, какую позицию занимаешь на поле; это ещё и о том, что происходит вне поля.
Не опаздывайте на встречи. Не опаздывайте на обеды. Это очень важно, потому что, если все пришли вовремя, а кто-то опоздал, он должен быть наказан.
Очень хорошо, что тен Хаг штрафует тех, кто опаздывает. Я люблю приходить вовремя, поэтому у меня не будет с этим проблем», — приводит слова Бруну Фернандеша Sky Sports.
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