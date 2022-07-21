«Балтика» представила особые футболки к сезону

Калининградская «Балтика» представила новые специальные футболки к предстоящему сезону-2022/2023, который команда проведёт в Первой лиге.
Футболка выполнена в чёрном цвете. На лицевой стороне представлены название команды и фотография игроков. Также можно заметить надпись «тур по лучшей лиге мира 2022/2023». Отличительной чертой оборотной стороны футболки является список городов, которые балтийцы посетят во время сезона. При этом родной город команды выделен синим цветом.
Фото: Официальная группа «Вконтакте» ФК «Балтика»
«Балтика» в прошлом сезоне Первой лиги заняла 8-е место, заработав 58 очков за 38 туров. Со 2 октября 2021 года главным тренеров команды является бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич. По данным Transfermarkt, общая стоимость команды оценивается в € 7,75 млн.
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