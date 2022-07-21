Аршавин: хочу замучить Семака, чтобы один-два игрока прошли из академии в «Зенит» напрямую

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал о задачах по воспитанию молодых талантов в составе клуба из Санкт-Петербурга. Он отметил, что намерен настаивать на том, чтобы несколько футболистов прошли полноценный путь от академии до первой команды.
«Мне кажется, сейчас есть ребята, которые могут залезть в основу «Зенита» напрямую. Кирилл Кравцов почти сделал это. Правда, ему тоже пришлось на полгода съездить в «Нижний Новгород» к Саше Кержакову. Собираюсь замучить Сергея Богдановича Семака, чтобы один-два игрока прошли путь из академии в основу напрямую», — цитирует Аршавина «РИА Новости».
«Зенит» является действующим чемпионом Российской Премьер-Лиги. В первом туре нынешнего розыгрыша соревнований клуб сыграл вничью с «Химками» (1:1).
- 21 июля 2022
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