Г. Сигурдссон, арестованный за домогательства к несовершеннолетней, замечен на женском ЧЕ

Бывший полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон был замечен на матче Италии и Исландии женского чемпионата Европы-2022, сообщает Fotbolti. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
Гилфи не играл в футбол в прошлом сезоне, поскольку он был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах против несовершеннолетней. Дело все еще расследуется, а Гилфи тем временем находится под стражей. Однако в прошлую среду, 14 июля, он смог присутствовать на игре и увидел, как его двоюродная сестра Каролина Леа Вильхьяльмсдоттир забила отличный гол за Исландию.
Последним клубом Гилфи был английский «Эвертон», в который Сигурдссон перешёл в 2017 году. За время, проведённое в команде, игрок сыграл 156 матчей, в которых отличился 31 забитым мячом и 25 результативными передачами.
- 21 июля 2022
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