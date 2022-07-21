Г. Сигурдссон, арестованный за домогательства к несовершеннолетней, замечен на женском ЧЕ

Бывший полузащитник «Эвертона» Гилфи Сигурдссон был замечен на матче Италии и Исландии женского чемпионата Европы-2022, сообщает Fotbolti. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.



Гилфи не играл в футбол в прошлом сезоне, поскольку он был арестован по подозрению в сексуальных домогательствах против несовершеннолетней. Дело все еще расследуется, а Гилфи тем временем находится под стражей. Однако в прошлую среду, 14 июля, он смог присутствовать на игре и увидел, как его двоюродная сестра Каролина Леа Вильхьяльмсдоттир забила отличный гол за Исландию.



Последним клубом Гилфи был английский «Эвертон», в который Сигурдссон перешёл в 2017 году. За время, проведённое в команде, игрок сыграл 156 матчей, в которых отличился 31 забитым мячом и 25 результативными передачами.